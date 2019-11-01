Konya'da sokağa terk edilmiş iki bebek ile bir çocuk bulundu
KONYA'nın Meram ilçesinde bir apartmanın girişinde bulunan 1,5 aylık ikiz bebekler ile 2 yaşındaki kız çocuğu hastanede tedavi altına alındı.
KONYA'da bir apartmanın girişinde terkedilmiş ikiz bebek ile 2 yaşında bir çocuk bulundu.
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Merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi Karabulut Sokak'taki bir apartmanın girişine bırakılmış iki bebek ile bir kız çocuğunu görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
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İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, çocuk ile bebekleri, beton zeminde serili karton üstünde buldu.
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Sağlık ekipleri, yağmurdan ıslanan ve aç oldukları anlaşılan çocukların giysilerini değiştirip karınlarını doyurdu.
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