BIST 8.743
DOLAR 32,34
EURO 35,12
ALTIN 2.237,04

Konya'da otomobil otobüs durağında bekleyenlere çarptı! Feci kazada ölenler var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
|
Konya'da otomobil otobüs durağında bekleyenlere çarptı! Feci kazada ölenler var

Konya'da otomobilin otobüs durağında bekleyenlere çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Konya'da otomobil otobüs durağında bekleyenlere çarptı! Feci kazada ölenler var

Bekir T. idaresindeki otomobil, Konya-Karaman kara yolunda durakta bekleyenlere çarptı.

15
Konya'da otomobil otobüs durağında bekleyenlere çarptı! Feci kazada ölenler var

Kazada, Mordagül Tutgak (59), Elif (42), Dudu (33) ve Nergiz Gül (48) yaşamını yitirdi. Sürücü Taşkın ile Bahriye Taşkın (43), Ümmühan Taşkın (16), Türkan Gül (13) ve Sibel Özgürlü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.

25
Konya'da otomobil otobüs durağında bekleyenlere çarptı! Feci kazada ölenler var

Hayatını kaybedenlerin yakınları sinir krizi geçirdi. Cenazeler, Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

35
Konya'da otomobil otobüs durağında bekleyenlere çarptı! Feci kazada ölenler var
45