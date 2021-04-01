Konya'da ölü bulunan 20 yaşındaki Buket'in 'Vasiyetim olsun' mesajı ortaya çıktı
KONYA'da kayıp olan Bahriye Buket İ.'den ailesini kahreden haber geldi. Genç kız kafasından vurulmuş halde yol kenarında ölü bulundu. Sosyal medyadan paylaşım yaptığı ortaya çıkan genç kızın 'vasiyetim olsun' notunu eklediği görüldü.
Olay, saat 03.30 sıralarında, Hortu Mahallesi Kuzukuyu yolu Hortu Mezarlığı yakınında meydana geldi. Ailesinin dün kayıp başvurusu yaptığı Bahriye Buket İ., yol kenarında kanlar içinde hareketsiz yatarken, bulundu.
İhbarla olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede, genç kızın silahla başından vurulması sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili 3 şüpheli, gözaltına alındı.
Öte yandan Bahriye Buket İ.'nin, ölü bulunmadan kısa süre önce sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaşım yaptığı ortaya çıktı: Bu hayata tutunmak için çok çaba sarf ettim. Kim ne derse desin çok uğraştım. Yeniden sevebilmek, sevilmek için uğraştım ama elimden geleni yaptım. Ben başaramadım yapamadım. Ama umarım siz yaparsınız.
"Hepsi yardım çığlığıydı siz duymadınız"
"Bu hayat bana çok ağır geldi. Taşıyamayacağım yükleri verdi. Yapamam dedim, yap dedi. Beni seven, yanımda olan herkesten özür dilerim. Ağladığım için kızdınız, küstüğüm için kızdınız ama bilin ki hepsi yardım çığlığıydı siz duymadınız. Annem, en çok senden özür dilerim, ne olur beni affet ama ben dayanamadım.