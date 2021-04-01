Konya'da ölü bulunan 20 yaşındaki Buket'in 'Vasiyetim olsun' mesajı ortaya çıktı

"Hepsi yardım çığlığıydı siz duymadınız"

"Bu hayat bana çok ağır geldi. Taşıyamayacağım yükleri verdi. Yapamam dedim, yap dedi. Beni seven, yanımda olan herkesten özür dilerim. Ağladığım için kızdınız, küstüğüm için kızdınız ama bilin ki hepsi yardım çığlığıydı siz duymadınız. Annem, en çok senden özür dilerim, ne olur beni affet ama ben dayanamadım.