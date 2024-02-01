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Konya'da korkunç olay! Kiracı evini ilaçladı, ikinci kattaki ev sahibinin ailesi zehirlendi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Konya'da korkunç olay! Kiracı evini ilaçladı, ikinci kattaki ev sahibinin ailesi zehirlendi

Konya’da iki katlı evin birinci katında dökülen böcek ilacı üst katta bulunan aileyi zehirledi. Üst kattaki aileden 5 kişi böcek ilacından hastanelik oldu, 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Konya'da korkunç olay! Kiracı evini ilaçladı, ikinci kattaki ev sahibinin ailesi zehirlendi

Olay, akşam saatlerinde merkez Meram ilçesinde bulunan 2 katlı kerpiç bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin birinci katında kiracı olarak oturanlar evdeki böcekleri öldürmek için daireyi ilaçladıktan sonra pencere ve kapıyı bantlayarak evden ayrıldı. 

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Konya'da korkunç olay! Kiracı evini ilaçladı, ikinci kattaki ev sahibinin ailesi zehirlendi

Böcek ilacının kokusunun ikinci katta N.D.'nin oturduğu daireye sızmasının ardından evde bulunan N.D.'nin kızı ve torunları kokudan etkilendi. Bugün sabah saatlerinde rahatsızlanan N.D.'nin kızı A.T. (40), çocukları F.T. (18) ve Y.T. (15) ile yeğenleri S.G.B. (21) ve M.B. (17) mide bulantısı şikayetiyle hastaneye giderken, anneanne N.D. ile 7 yaşındaki Ahmet Enes Temel evde kaldı. 

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Konya'da korkunç olay! Kiracı evini ilaçladı, ikinci kattaki ev sahibinin ailesi zehirlendi

Bir süre sonra anneanne N.D., torunu Ahmet Enes Temel'in hareketsiz olduğunu fark etmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ahmet Enes Temel, Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 7 yaşındaki çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Konya'da korkunç olay! Kiracı evini ilaçladı, ikinci kattaki ev sahibinin ailesi zehirlendi

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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