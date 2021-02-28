Konya'da gören 'sakın satma' diyor! 6. evladı gibi gördüğü Anadol otomobiline gözü gibi bakıyor!
KONYA'da klasik otomobil tutkunu 60 yaşındaki Mevlüt Öcal, evladı gibi gördüğü Anadol otomobiline gözü gibi bakıyor. Öcal, "Nostalji araçlardan başkasına binmiyorum, başka araç da düşünmüyorum" dedi
Konya'da klasik otomobil tutkunu 60 yaşındaki Mevlüt Öcal, evladı gibi gördüğü Anadol otomobiline gözü gibi bakıyor. İlkokuldan bu yana sanayide oto boyacılığı yapan Öcal, çocukluk yıllarında bakımını yaptığı klasik otomobillere ilgi duymaya başladı. Öcal, bu ilginin artmasıyla ilerleyen zamanlarda 7 farklı Amerikan model klasik aracın sahibi oldu.
Amerikan model klasik araçlardan sonra satın aldığı ve 8 yıldır kullandığı "Anadol"una özenle bakan Öcal, yaptığı açıklamada klasik araba tutkunu birisi olarak Anadol'a özel bir ilgisinin olduğunu söyledi.
Öcal, sanayide Amerikan model klasik otomobiller üzerine çok çalıştığını belirterek, "Bunlar bende hastalık, eski otomobillere karşı büyük ilgim var. Diğer klasiklerden sonra Anadol'a yöneldik. Anadol'un bir iyiliği, kaportada çürüme yok, ustalarla fazla uğraşmıyorsun. Çatlak, ufak tefek kırık varsa yapıştırdın mı halloluyor. Anadol ayrı bir sevgi oldu, 8-10 senedir de bizde." diye konuştu.
Aracının boyasının orijinal rengi olduğunu dile getiren Öcal, şöyle devam etti: