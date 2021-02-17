Konya'da eşini pişman etti 'iflas eder' diyen komşuları utandırdı! 2 ayda bu kadar kazandı
Son zamanda mantar üreticiliğine yönelen kişi sayısı arttı. O isimlerden biri de Konya'da yaşayan ev hanımı Esma Sevim oldu. Sevim'e ilk başta komşuları 'iflas eder' derken eşinin ettiği dua şaşırttı.
İstanbul'da ikamet eden Sevim, pandemi sürecinde eşinin emekli olmasının ardından memleketi Konya'ya gelip Bozkır ilçesine bağlı Bağyurdu Mahallesi'ne yerleşti.
Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurarak hibe desteği alan Sevim, destek sayesinde geçen yılın son aylarında mantar tesisi kurarak üretime başladı.
Ayda yaklaşık 2,5 ton mantar üreten Sevim, taleplere yetişemiyor. Ürenlerin satışından ayda yaklaşık 18 bin lira ciro elde eden Sevim'in başarısı eşinin yanı sıra Bağyurdu ile çevre mahallelerdeki kadınlara da örnek oldu.
2 ayda 36 bin lira ciro: Yaklaşık 92 bin lira maliyetli projenin 72 bin liralık kısmının hibe ile karşılandığını ifade eden Durmuş, şunları kaydetti: Bu örnek kadın üreticimiz, 60 günlük süreçte 36 bin lira gibi bir ciro elde etti ve bunun 20 bin lirasını maliyete harcadı. 60 günün sonunda 16 bin lira gibi bir kar elde etmiş oldu. Buradaki başarı, bölgedeki diğer kadınlara da örnek oldu. Şu an ilçemiz genelinde 11 kadın üreticimize 11 sera kurulumu yaptık. Alınan destekle kurulan seraları gören diğer mahalle sakinleri de önceden olumsuz bakarken, şuan 'biz nasıl başvurabiliriz' şeklinde müdürlüğümüze gelip detaylı bilgi alıyor."