Konya'da eşini pişman etti 'iflas eder' diyen komşuları utandırdı! 2 ayda bu kadar kazandı

2 ayda 36 bin lira ciro: Yaklaşık 92 bin lira maliyetli projenin 72 bin liralık kısmının hibe ile karşılandığını ifade eden Durmuş, şunları kaydetti: Bu örnek kadın üreticimiz, 60 günlük süreçte 36 bin lira gibi bir ciro elde etti ve bunun 20 bin lirasını maliyete harcadı. 60 günün sonunda 16 bin lira gibi bir kar elde etmiş oldu. Buradaki başarı, bölgedeki diğer kadınlara da örnek oldu. Şu an ilçemiz genelinde 11 kadın üreticimize 11 sera kurulumu yaptık. Alınan destekle kurulan seraları gören diğer mahalle sakinleri de önceden olumsuz bakarken, şuan 'biz nasıl başvurabiliriz' şeklinde müdürlüğümüze gelip detaylı bilgi alıyor."