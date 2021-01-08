Konya'da 'Dünyanın nazar boncuğu' deniyordu! Meke Gölü haritadan silinme noktasında

Ceyhan şunları söyledi: Dünyanın gözü ve nazar boncuğu olarak adlandırılan Meke Gölü, yer altı suları çekilmeden önce masmavi bir gölümüzdü. Çeşitli kuş türleri gelir, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeriydi. Ancak Meke Gölü kurumaya yüz tuttukça kuşlar da gelmez oldu, yerli ve yabancı turistler gelmez oldu."