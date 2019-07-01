Konya'da düğün konvoyunda drift
İhlas Haber Ajansı
KONYA'da düğün konvoyunda eskort olarak yer alan otomobillerin drift yaptığı ve gelin aracıyla yarıştığı anlar cep telefonuyla görüntülendi.
KONYA'da cezaları yüksek olmasına rağmen trafikte drift yapan sürücülerin sayısı gün geçtikçe artıyor.
110
Konya'da vatandaşlar tarafından çekildiği tahmin edilen görüntülerde düğün konvoyunda eskort olarak yer alan araçların drift yaptığı görülüyor.
210
Görüntülerde ilk olarak kırmızı renkli otomobil dairesel olarak drift yapıyor.
310
Daha sonra başka bir otomobil de drift yapmaya başlıyor.
410