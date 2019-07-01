Konya'da düğün konvoyunda drift

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Konya'da düğün konvoyunda drift

KONYA'da düğün konvoyunda eskort olarak yer alan otomobillerin drift yaptığı ve gelin aracıyla yarıştığı anlar cep telefonuyla görüntülendi.

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KONYA'da cezaları yüksek olmasına rağmen trafikte drift yapan sürücülerin sayısı gün geçtikçe artıyor.

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Konya'da vatandaşlar tarafından çekildiği tahmin edilen görüntülerde düğün konvoyunda eskort olarak yer alan araçların drift yaptığı görülüyor.

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Görüntülerde ilk olarak kırmızı renkli otomobil dairesel olarak drift yapıyor.

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Daha sonra başka bir otomobil de drift yapmaya başlıyor.

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