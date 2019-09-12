Konya'da çırağını triger kayışıyla döven usta tutuklandı

Soruşturma kapsamında savcılığa ifade veren Fatih S., hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, “Ben çalışma şekli nedeniyle kendisini dikkat olması için uyardım. M.A’nın dikkat sorunu vardı. Onu dövmedim, iyi niyetimin kurbanı oldum. Hakkımdaki suçları reddediyorum” dediği öğrenildi.