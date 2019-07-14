Konya'da bir kişi av tüfeğiyle komşusunu öldürdü

Kavgaya, Mehmet Çakın'ın eşi Şengül, oğulları Cihan ve Mustafa ile yakını Mustafa Gürüler ve M.C.Ç.'nin babası Yılmaz Ç. de dahil oldu. Bu sırada M.C.Ç., av tüfeğiyle komşularına ateş açtı.