Konya'da 550 bin TL olan çantayı tokatlayıp kadın kılığında kaçmaya çalıştılar

Biri para istedi diğeri çantayı kaptı

Yeşilırmak, otoparktan çıkacağı sırada aracın sürücü tarafına gelen kişi, para istedi. Bu sırada yolcu kapısını açan başka bir kişi ise çantayı alarak kaçtı. Yeşilırmak ve çevredekilerin bir süre kovaladığı şüpheliler, mahallede izlerini kaybettirdi. Hırsızlık anları ise otoparkın güvenlik kameralarına yansıdı.