Konya'da 3 yıl önce Osman Çayır'ı otomobilinde öldürmüştü! Bilet alırken yakalandı...

"Babam ölmüş mü?"

Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Çayır'ın öldüğü tespit edildi. Tesadüfen olay yerinden geçen Osman Çayır'ın oğlu Mustafa ve yakınları, ölüm haberinin ardından sinir krizi geçirdi. Mustafa Çayır, kendisini sakinleştirmeye çalışan polislere, "Ambulans yok mu, Babam ölmüş mü?" diye sordu.