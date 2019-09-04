Konya'da 3 yıl önce Osman Çayır'ı otomobilinde öldürmüştü! Bilet alırken yakalandı...
KONYA'da 3 yıl önce otomobiliyle kırmızı ışıkta beklerken pompalı tüfekle vurularak öldürülen Osman Çayır'ın (52) katil zanlısı Mustafa Civan (60), kendi adına otobüs bileti alınca yakayı ele verdi. Tutuklanan Civan, sürekli kavga ettikleri için Çayır'ı öldürdüğünü itiraf etti.
Olay, 4 Mayıs 2016 günü saat 22.30 sıralarında merkez Karatay İlçesi Karakulak Mahallesi Büyük Kumköprü Caddesi ile Adana çevre yolunun birleştiği kavşakta meydana geldi. Kahvehane işleten Osman Çayır, bir grup arkadaşıyla birlikte zaman geçirdikten sonra evine gitmek için 07 S 0180 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Çayır, yol üzerinde kavşakta kırmızı ışıkta beklerken silahlı saldırıya uğradı. Pompalı tüfekle açılan ateşte, Osman Çayır boynundan vuruldu. Saldırgan ise siyah renkli otomobille uzaklaştı.
"Babam ölmüş mü?"
Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Çayır'ın öldüğü tespit edildi. Tesadüfen olay yerinden geçen Osman Çayır'ın oğlu Mustafa ve yakınları, ölüm haberinin ardından sinir krizi geçirdi. Mustafa Çayır, kendisini sakinleştirmeye çalışan polislere, "Ambulans yok mu, Babam ölmüş mü?" diye sordu.
3 yıl sonra yakalandı
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Osman Çayır'ın işlettiği kahvehanede sürekli olarak müşterisi Mustafa Civan ile kavga ettiklerini belirledi. Mustafa Civan, adreslerinde bulunamayınca, cinayeti işleyip kaçtığı şüphesiyle hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
3 gün önce kendi adına bilet almış
Mustafa Civan'ın, 3 gün önce İstanbul'dan Konya'ya gelmek için kendi adına bilet aldığı tespit edildi. Mustafa Civan, polis ekiplerince takibe alındı. Asayiş Şubesi'ne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Karaaslandede Mahallesi'ndeki bir eve yaptığı baskınla Mustafa Civan'ı yakalayarak gözaltına aldı.