Konyaaltı Sahili'nde deniz, kum ve güneş sefası Antalya yazı aratmamaya devam ediyor
ANTALYA'da, deniz suyu sıcaklığının hava sıcaklığını geçmesiyle yazdan kalma günler yaşanıyor. Kentin yerleşik sakinleri; deniz, kum ve güneş sefasını sürmeye devam ediyor.
Turizm kenti Antalya'da hava sıcaklığı 25,6, deniz suyu sıcaklığı 27 derece, nem oranı ise yüzde 51 olarak ölçüldü. Deniz suyu sıcaklığının hava sıcaklığını geçmesiyle yerleşik yabancılar, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne geldi.
Okulların kademeli olarak açılmasından sonra Antalya'da yerli turistlerin yerini yerleşik yabancılar aldı. Konyaaltı Sahili'nde sabah saatlerinde bazı kişiler, denize girerken, bazıları ise güneşlenmeyi tercih etti.
Sahilin kentte yerleşik yabancıların ağırlıklı yaşadığı Hurma ve Liman mahallelerine yakın olan kısımlarında çoğu Ruslardan oluşan kalabalık, deniz, kum ve güneş keyfi yaptı.
Belarus'tan Antalya'ya tatile geldiğini belirten Victoria Yvdokimola (33), Antalya'nın havasının çok güzel olduğunu ve güneşlendiğini söyledi. Denizin çok iyi olduğunu dile getiren Ydvokimola, "Antalya süper bir yer" diye konuştu.