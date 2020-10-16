Konyaaltı Sahili'nde deniz, kum ve güneş sefası Antalya yazı aratmamaya devam ediyor

Belarus'tan Antalya'ya tatile geldiğini belirten Victoria Yvdokimola (33), Antalya'nın havasının çok güzel olduğunu ve güneşlendiğini söyledi. Denizin çok iyi olduğunu dile getiren Ydvokimola, "Antalya süper bir yer" diye konuştu.