Konya Şehir Hastanesi açılışa hazır! 1250 yatak kapasiteli hastanenin ilk etabı tamamlandı
KONYA'da yapılan 1250 yatak kapasiteli Şehir Hastanesi'nin 862 yataklı ilk etabı açılışa artık hazır. Hastanede, ameliyathaneden radyolojiye, laboratuvardan tüm teknik bölümlere kadar tıbbi cihazların kurulduğu belirtilirken 130 yoğun bakım, 278 poliklinik ve dahasıyla hizmet verecek.
YDA Group tarafından 'Kamu Özel Ortaklığı' ile Konya ve bölgesindeki kentlere sağlık hizmeti verecek olan Konya Şehir Hastanesi'nin 862 yatak kapasiteli ilk etabı tamamlandı. Açılış için gün sayılan hastanenin, düzenlenen basın toplantısıyla tanıtımı yapıldı.
Artık açılışa hazır
YDA Group Şehir Hastaneleri Proje Koordinatörü Necip Atay, Konya Şehir Hastanesi'nin 862 yataklı ilk etabı için 1 Temmuz tarihinden itibaren tüm hazırlıklarını tamamlayarak açılış için hazır olduklarını belirtti.
Necip Atay, şu sözleri ifade etti:
''838 yatak olarak inşaatına başlanan Konya Şehir Hastanesi'nin inşaat sürecinde Sayın Cumhurbaşkanımızın Konya ve çevresinin sağlık üssü olacak hastanenin yatak kapasitesinin arttırılarak 1250 yatağa çıkartılması talimatının ardından çalışmalarımıza bu yönde hız verdik. Kapasite artışına konu olan Onkoloji ve KVC hastane bloklarının da betonarme, cephe işleri ve altyapı işleri tamamlandı."
"Bu iki bloğun inşaatlarının kalan kısımları hastane işleyişine hiçbir engel teşkil etmeyecek şekilde planladık, bu blokları da 2020 yılı sonuna kadar hızla tamamlamayı hedefliyoruz. Bizler açılış için yarına hazırız, tüm çalışmalarımız bitti."