Konya Şehir Hastanesi açılışa hazır! 1250 yatak kapasiteli hastanenin ilk etabı tamamlandı

"Bu iki bloğun inşaatlarının kalan kısımları hastane işleyişine hiçbir engel teşkil etmeyecek şekilde planladık, bu blokları da 2020 yılı sonuna kadar hızla tamamlamayı hedefliyoruz. Bizler açılış için yarına hazırız, tüm çalışmalarımız bitti."