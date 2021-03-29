Konya Orta Toroslar’da başka kimse yapamıyor! Gelin- kaynana iş arkadaşı oldu

"Bütün kadınlarımız yapsın bu işi"

Ürettikleri mantarlar da bölgedeki birçok şehre gönderiliyor. Evde oturmaktansa bir işe girişmek istediğini söyleyen Burcu Yazıcı, "Bu tesis yaklaşık 50 bin TL'ye mal oldu ve yüzde 80'ini hibe olarak aldık. Bütün kadınlarımız yapsın bu işi. Hem çok kolay hem de elimizden gelen bir şey." dedi.