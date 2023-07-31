Konya Belediyesinden TOGG severlere müjde! TOGG'un artık oyuncağı var

Yaklaşık 4 aylık bir çalışmanın ardından kayın ağacından üretilen TOGG’un mevcut renklerine ek olarak ‘Çatalhöyük’ rengi de satışa sunuldu. Talebe göre kapıları açılan ve sabit modellerle sayısının artırılması planlanan oyuncak, 15 parçadan oluşuyor ve 40 santimetre uzunluğu sahip olarak üretiliyor.