Konya Belediyesinden TOGG severlere müjde! TOGG'un artık oyuncağı var
Türkiye'nin büyük beğeni toplayan yerli ve milli otomobili TOGG şimdi Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen oyuncak haliyle dikkatleri üzerine çekiyor.
Türkiye'nin seri üretim ilk yerli ve milli otomobili TOGG’un ahşaptan oyuncağı Konya’da üretiliyor. Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) bünyesindeki atölyede TOGG’un mevcut 6 rengine ek olarak ‘Çatalhöyük’ rengi de beğeniye sunuldu.
KOMEK Ahşap Oyuncak Eğitim ve Tasarım Atölyesi; yapboz, tren, araba, uçak, at, topaç, bulmaca gibi oyuncak yelpazesine Türkiye'nin seri üretim ilk yerli ve milli otomobili TOGG’u da ekledi. “Anatoya” markasıyla doğal boyama teknikleri kullanılarak üretilen TOGG’un ahşap oyuncakları tüketiciye ulaştırılıyor.
Yaklaşık 4 aylık bir çalışmanın ardından kayın ağacından üretilen TOGG’un mevcut renklerine ek olarak ‘Çatalhöyük’ rengi de satışa sunuldu. Talebe göre kapıları açılan ve sabit modellerle sayısının artırılması planlanan oyuncak, 15 parçadan oluşuyor ve 40 santimetre uzunluğu sahip olarak üretiliyor.
Atölyede makine teknikerliği yapan Alaaddin Erdoğan, TOGG’un ilk yayınlandığı zaman fotoğraflarını aldıklarını ve bilgisayara indirdiklerini anlatarak, “Önden, yandan, üstten görüntülerini 3 boyutlu modellerini nasıl yapabiliriz diye düşündük. 4 aylık AR-GE sürecinden sonra tasarımımızı bitirdik."