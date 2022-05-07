Konuşmayı ve yazmayı unuttu! 'Uçak düşmüş sağ çıkmışım' diyen Camdaki Kız Devrim Yakut anlattı: 6 ay arayla...
Son dönemde rol aldığı 'Camdaki Kız' dizisindeki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Devrim Yakut'tan geçirdiği zor günlerin ardından ilk kez konuştu.
'Camdaki Kız' dizisinde Gülcihan karakterine hayat veren Devrim Yakut, bir süredir dizide yer almıyor. Sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiren Yakut, Habertürk'e konuştu.
"Eşimle çok enteresan bir süreç yaşadık" diyen Yakut "6 ay önce eşimin beynindeki konuşma merkezinde bir pıhtı attı. Bunun sonucunda eşim konuşmayı ve yazmayı unuttu. Sonra tekrar hatırladı." dedi.
Yaşananları anlatan Yakut "Eşim tam iyileştikten sonra yani bundan tam bir ay önce sağ ayak parmaklarım, el parmaklarım ve yanağımda bir uyuşma oldu." diye konuştu.
Yakut "Geçmeyince eşim Alper’den tecrübeli olduğum için apar topar doktora gittim. Meğer benim de beynimde çok tehlikeli bir yerde pıhtı atmış." ifadelerini kullandı.