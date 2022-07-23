Konserde tat kaçıran olay! Rapçi Murda herkesin içinde azarladı, herkes şok oldu
Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Hadise ile çıkardıkları düet şarkıyla milyonlarca kez dinlenen rapçi Murda, önceki gün konserde yüzüne para tan bir izleyicisine öyle bir tepki verdi ki, orada bulunanlar neye uğradığını şaşırdı. Bu tat kaçıran olay sonrasında konser alanını terk edenler oldu. O anlardan sonra oryantal Didem Kınalı sosyal medya hesabından bir video yayınlayıp Murda'ya tepki gösterdi, ortalık karıştı.
Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Hadise ile birlikte çıkardığı 'İmdat' adlı şarkıyla milyonlarca dinlenme sayısına ulaşan rapçi Murda, Önceki gün sahne aldığı yerde çıkardığı olayla gündeme bomba gibi düştü. Sahnesinde kendisine para atan hayranına "Fakir mi görünüyoruz sana, dansöz müyüz?" diyen rapçi Murda, sosyal medyada çok tepki aldı. Tepki gösterenler arasında oryantal Didem Kınalı da vardı. İşte ayrıntılar...
Hadise ile yaptığı ortak çalışmayla gündeme damga vuran Murda, 'İmdat' şarkısıyla çok konuşulmuştu.
Daha sonra Hadise'nin sahnesinde verdikleri samimi pozlarla da magazin gündemine bomba gibi düşmüşlerdi.
Bununla birlikte geçtiğimiz günlerde bir beach clubta sahneye çıkan rapçi Murda, bir hayranının yüzüne para fırlatmasına sinirlendi.