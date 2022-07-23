Konserde tat kaçıran olay! Rapçi Murda herkesin içinde azarladı, herkes şok oldu

Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Hadise ile birlikte çıkardığı 'İmdat' adlı şarkıyla milyonlarca dinlenme sayısına ulaşan rapçi Murda, Önceki gün sahne aldığı yerde çıkardığı olayla gündeme bomba gibi düştü. Sahnesinde kendisine para atan hayranına "Fakir mi görünüyoruz sana, dansöz müyüz?" diyen rapçi Murda, sosyal medyada çok tepki aldı. Tepki gösterenler arasında oryantal Didem Kınalı da vardı. İşte ayrıntılar...