Konserde ortalık karıştı, Sibel Can sahneye ara verdi!
BALIKESİR'de konser veren Sibel Can, CHP Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın teşekkür etmek için sahneye çıkmak istemesi sonrası çıkan arbede sebebiyle konsere ara vermek zorunda kaldı.
Ünlü şarkıcı Sibel Can Balıkesir'in Edremit ilçesinde konser verdi. Sorunsuz devam eden konserin sonlarına doğru sahnenin önünde yer alan protokol üyeleri, Sibel Can'a konser sebebiyle teşekkür etmek için sahneye çıkmak istedi.
Protokol üyelerinin sahneye çıkmasına konser görevlileri ve korumalar izin vermeyince CHP Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ile görevliler arasında arbede yaşandı.
Sonrasında ise kısa süreli bir arbede çıktı. Sibel Can konserini bir süre keserek, kulise geçmek zorunda kaldı.
Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesi Altınoluk amfi tiyatroda turnesi dahilinde Sibel Can seyirciler ile buluştu. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı konserde iddialara göre, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Edremit'te verdikleri konser için Sibel Can’a sahnede teşekkür edip çiçek takdim etmek istedi.