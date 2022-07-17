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Konserde ortalık karıştı, Sibel Can sahneye ara verdi!

Konserde ortalık karıştı, Sibel Can sahneye ara verdi!

BALIKESİR'de konser veren Sibel Can, CHP Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın teşekkür etmek için sahneye çıkmak istemesi sonrası çıkan arbede sebebiyle konsere ara vermek zorunda kaldı.

Konserde ortalık karıştı, Sibel Can sahneye ara verdi!

Ünlü şarkıcı Sibel Can Balıkesir'in Edremit ilçesinde konser verdi. Sorunsuz devam eden konserin sonlarına doğru sahnenin önünde yer alan protokol üyeleri, Sibel Can'a konser sebebiyle teşekkür etmek için sahneye çıkmak istedi.

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Konserde ortalık karıştı, Sibel Can sahneye ara verdi!

Protokol üyelerinin sahneye çıkmasına konser görevlileri ve korumalar izin vermeyince CHP Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ile görevliler arasında arbede yaşandı.

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Konserde ortalık karıştı, Sibel Can sahneye ara verdi!

Sonrasında ise kısa süreli bir arbede çıktı. Sibel Can konserini bir süre keserek, kulise geçmek zorunda kaldı.

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Konserde ortalık karıştı, Sibel Can sahneye ara verdi!

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesi Altınoluk amfi tiyatroda turnesi dahilinde Sibel Can seyirciler ile buluştu. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı konserde iddialara göre, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Edremit'te verdikleri konser için Sibel Can’a sahnede teşekkür edip çiçek takdim etmek istedi.

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