Konserde ortalık karıştı, Sibel Can sahneye ara verdi!

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesi Altınoluk amfi tiyatroda turnesi dahilinde Sibel Can seyirciler ile buluştu. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı konserde iddialara göre, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Edremit'te verdikleri konser için Sibel Can’a sahnede teşekkür edip çiçek takdim etmek istedi.