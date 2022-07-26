Konser için Tokat'a giden Derya Uluğ, uyanır uyanmaz öyle bir şey istedi ki...
Şarkıcı Derya Uluğ, konser maratonuna soluksuz devam ediyor. Son olarak Tokat Erbaa'ya giden başarılı şarkıcı, uyanır uyanmaz bir istekte bulundu. Erbaa Yaprak Festivali'nde sahne alan Uluğ, sahneden önce dinlendi. Gözünü açar açmaz istediği şey ise orada bulunanları şaşırttı.
Konser yoğunluğu devam eden Derya Uluğ, bu yoğunluktan memnun olduğunu belirtmişti. Şimdilerde Erbaa Yaprak Festivali için Tokat'ta bulunan ünlü şarkıcı, sahne öncesi otelde dinlenirken uyandığı anda istediği şeyle çok konuşuldu. Duyanlar ''Rüyanda mı gördün?'' dedi. Bakın başarılı şarkıcı Derya Uluğ, gözlerini açar açmaz ne istekte bulundu...
Pop müziğinin güçlü seslerinden Derya Uluğ Tokat Erbaalıları sevilen şarkılarıyla coşturdu. Mayıs ayından beri her ay yaklaşık 20 konser veren Uluğ, konser yoğunluğundan çok memnun olduğunu dile getirerek, "Ben çalıştığım sürece çok mutluyum. Bu kadar çok konser veriyor olmak, talep ediliyor olmak çok onore edici bir şey" dedi.
Bana yaprak sarma bulun
Erbaa'ya yaprak sarma yeme hayaliyle geldiğini anlatan Derya Uluğ, "Uyumadan buraya geldim. Otelde bir kaç saat uyuduktan sonra, gözümü açar açmaz, ''Bana yaprak sarma bulun'' dedim.
Bir paket getirdiler. Hepsini yedim, konserden sonra yine yiyeceğim. Çok seviyorum" açıklamalarında bulundu. Sözlerine devam eden Uluğ, "Yaprak sarmayı da iyi yaparım" diyerek iddialı olduğunu dile getirdi.