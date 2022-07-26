Konser için Tokat'a giden Derya Uluğ, uyanır uyanmaz öyle bir şey istedi ki...

Pop müziğinin güçlü seslerinden Derya Uluğ Tokat Erbaalıları sevilen şarkılarıyla coşturdu. Mayıs ayından beri her ay yaklaşık 20 konser veren Uluğ, konser yoğunluğundan çok memnun olduğunu dile getirerek, "Ben çalıştığım sürece çok mutluyum. Bu kadar çok konser veriyor olmak, talep ediliyor olmak çok onore edici bir şey" dedi.