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Konferans Ligi'nde favori kim? İlk maçların ardından şampiyonluk oranları güncellendi

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Konferans Ligi'nde favori kim? İlk maçların ardından şampiyonluk oranları güncellendi

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin de mücadele ettiği UEFA Konferans Ligi’nde çeyrek final ilk maçları sona erdi. Mücadelelerinin ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Peki oranlara göre favori takım hangisi?

Konferans Ligi'nde favori kim? İlk maçların ardından şampiyonluk oranları güncellendi

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin boy gösterdiği UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri güncellendi.

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Konferans Ligi'nde favori kim? İlk maçların ardından şampiyonluk oranları güncellendi

Sarı-lacivertliler, Yunan ekibi Olympiakos ile çeyrek finalde tur atlama mücadelesi veriyor.

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Konferans Ligi'nde favori kim? İlk maçların ardından şampiyonluk oranları güncellendi

İlk maçtan 3-2 mağlubiyetle ayrılan Kanarya, yarı final umutlarını 18 Nisan'da Kadıköy'de oynanacak mücadeleye bıraktı.

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Konferans Ligi'nde favori kim? İlk maçların ardından şampiyonluk oranları güncellendi

Konferans Ligi'nde çeyrek final müsabakalarının ardından şampiyonluk ihtimalleri de güncellendi.

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