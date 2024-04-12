Konferans Ligi'nde favori kim? İlk maçların ardından şampiyonluk oranları güncellendi
|
Temsilcimiz Fenerbahçe'nin de mücadele ettiği UEFA Konferans Ligi’nde çeyrek final ilk maçları sona erdi. Mücadelelerinin ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Peki oranlara göre favori takım hangisi?
Temsilcimiz Fenerbahçe'nin boy gösterdiği UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri güncellendi.
113
Sarı-lacivertliler, Yunan ekibi Olympiakos ile çeyrek finalde tur atlama mücadelesi veriyor.
213
İlk maçtan 3-2 mağlubiyetle ayrılan Kanarya, yarı final umutlarını 18 Nisan'da Kadıköy'de oynanacak mücadeleye bıraktı.
313
Konferans Ligi'nde çeyrek final müsabakalarının ardından şampiyonluk ihtimalleri de güncellendi.
413