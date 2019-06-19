KONDA İstanbul için beklenen seçim anketini açıkladı aradaki fark herkesi şok etti
Bekir Ağırdır'ın Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı KONDA kamuoyu araştırmaları şirketi, 23 Haziran İstanbul seçimine ilişkin beklenen anketini açıkladı. Ağırdır, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda, iki aday arasındaki oy farkının açılacağını söylemişti.
Tarihi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminine sayılı günler kala anket şirketleri çalışmalarını hızlandırdı. Bu doğrultuda 14 firma yaptığı çalışmaları kamuoyuyla paylaştı. Son olarak Bekir Ağırdır'ın başında olduğu KONDA araştırma seçime 3 gün kala anketini açıkladığını duyurdu. İşte herkesi şaşırtan ankete dair sonuç ve tüm detaylar..
KONDA'nın 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde gerçekleştirdiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine dair 7 gün önceki eğilimleri ve tercihleri içeren araştırma kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki 157 mahallede 3498 kişiyle hanelerinde yüz yüze görüşüldü. Her bir mahallede gerçekleştirilen 24 anket için yaş ve cinsiyet kotası uygulandı. Örneklem, ADNKS (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi) verilerine dayalı mahallelerin nüfus büyüklükleri ve eğitim seviyeleri verileri ile 1 Kasım 2015 Genel Seçim mahalle sonuçları katmanlandırılarak hazırlandı.
Şirketten araştırmanın yöntemi hakkında ''İstanbul’un 18 yaş üstü yetişkin nüfusunu temsil eden deneklerin saha çalışmasının yapıldığı günlerdeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tercihlerini yansıtmaktadır. Araştırmanın bulgularının hata payı, yüzde 95 güven aralığında +/- 1,8, yüzde 99 güven aralığında +/- 2,4’tür.
31 Mart seçimlerinde sandığa gitmeyenlerin ve geçersiz oyların toplam oranıdır. Partilerin oy oranları resmi sonuçların seçime katılmayan seçmenler de dâhil edilerek yeniden hesaplanmasıyla elde edilmiştir. denildi.