Komünist başkanı akrabaları dövdü

2014 yerel seçimlerinde Tunceli’nin Ovacık Belediye Başkanı Türkiye Komünist Partili Fatih Mehmet Maçoğlu olmuştu. 2019 yerel seçimlerinde de Tunceli’nin belediye başkanlığına yine TKP’den seçilen başkanı yakın akrabaları dövmeye başladı.

Sosyal mecrada da sıklıkla paylaşımlarına denk geldiğimiz, CHP’li gazetecilerin araya alıp canlı yayın yaptığı başkana sorulan soru “muhalefete muhalefet etmek ne kadar doğru”? Belediyecilik anlamında hizmet verememiş, mahvetmiş, belediye binası inşaatını bitirememiş, ödeyeceğim dediği borçları ödeyememiş…

Bunları ekranda ifade ettiler.

Gazetecilerin iddiaları bu.

Önümüzdeki yerel seçimlerde Kadıköy gibi sosyo-ekonomik, sosyo-kültürel anlamda farklı bir demografik yapıya sahip ilçe olan Kadıköy’den belediye başkanı olmak isteyen Maçoğlu adaylığını ilan etti. Tunceli'deki HDP'nin oylarını geçmiş dönemde böldüğünde “Çok Yaşa Komünist Başkan” sloganlarının atıldığı başkan bu seçimde Kadıköy'de CHP'nin oylarının bir kısmını alacağı için aforoz ediliyor.

Ekrandaki gazeteciler "marjinallere" itidalli olmaya çağırıyor. Devrimleri köyden kente doğru, Tunceli'den başlatın. CHP, Kadıköy'de” belediye başkanlığını zaten alacak dolayısıyla sizin devrim yapmanıza ihtiyaç kalmayacak " diyorlar.

Bu gazetecilerin telaşlanmaları çok normal. Başkan Maçoğlu, Kadıköy'de aday olursa CHP'nin bir kısım oylarını alacak. Söylenenin aksine Maçoğlu, hem Ovacık'ta hem de Tunceli'de başarılı oldu.

Tunceli'de kayyumdan borçlu aldığı belediyenin borçlarını ödedi, halkı belediye hizmetlerinin çalışmalarına ortak ederek masraflarını azalttı.

Yine halkla beraber, tarım arazilerinde organik ürünler yetiştirdi ve bu ürünleri Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde pazarlayarak belediyeye gelir sağladı. Bu gelirle köylüye kazandırdığı gibi, üniversite öğrencilerine de burs verdi.

Lüks harcamaları olmaması, belediyede rüşvetin adının geçmemesi ve halkla sıcak diyaloğu Maçoğlunu, "Komünist Başkan" olarak ülke genelinde sempati kazanmasını sağladı.

CHP’nin kalesi Kadıköy 2019 yerel seçimlerinde yüzde 66 oy oranıyla solun ve sosyal demokratların kalesi olma unvanını korudu. TKP başkan da solcu, o halde biz kazanırız diye düşünüyor.

Ama…

Basit ve kolay bir düşünce!

Komünist Başkanı İngiliz anahtarı gibi görüyorlar!

TKP'nin düşünmediği ya da düşünemediği bazı faktörler var;

Komünist Başkan Tunceli doğumlu ve ömrünün çoğu orada geçmiş. Çalışma hayatı ve belediye başkanlıkları hep Tunceli'de.

O zaman bu Başkan İstanbul ve Kadıköy'ü nereden bilecek?

Kadıköy'ün ruhunu bilmeyen Kadıköy’ün halkına nasıl dokunacak ?

Bu ilçenin sorunlarını önem sırasına göre nasıl belirleyecek?

Bu gibi sorunlar danışmanların, müdürlerin yani başkasının anlatmasıyla olmaz. Bir de Kadıköy'de hiç olmaz!

Kadıköy halkı; eğitim düzeyi yüksek, beğenisi yüksek, eleştirel ve rafine zevkleri olan bir seçmen.

CHP ile bütünleşmiş, Atatürk ve Cumhuriyet aşığı olmasının yanında bu düşüncelerden ödün vermeyen bir dokuya sahip.

Kadıköy halkı Başkan Maçoğlu’nu bilir, sempati de gösterir ama o kadar!

O nedenle taş yerinde ağırdır.

Kadıköy'de gençlerin bir kısmından oy alırsınız, biraz da CHP küskünlerinden, o kadar.

Sayın Maçoğlu, Tunceli sizi tanıyor, siz de Tunceli halkını tanıyıp, sorunlarını, isteklerini, beklentilerini biliyorsunuz. O nedenle Tunceli’de kalıp, örnek belediyecilik uygulamalarını devam etmeniz ülkem adına daha verimli olmaz mı?

TKP de Kadıköy'de başarı elde etmek istiyorsa bunca zaman neden bir aday yetiştirmedi?

Ne yapacak, Maçoğlu şehir şehir gezdirilip, her seçimde başka yerden mi aday olacak?

TKP'nin siyasi birikimi, siyasi perspektifi ve insan sermayesi bu kadar mı kıt?