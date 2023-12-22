Komşusunun kızını alıp kaçtı, geriye gözü yaşlı 2 kadın kaldı

Soylu, dershanedeki öğretmenlerin de "M.Ö.'de dikkat eksikliği olabilir" uyarısının ardından kızını psikoloğa götürdü. Yapılan testlerde genç kıza "dürtüsellik" teşhisi konuldu. Bunun üzerine kızını psikiyatriye götürmeye karar veren Emine Soylu, 5 Aralık'ta üst kat komşusu Büşra K.'nın eşi M.K.'dan bir telefon çağrısı aldı. M.K.'nın "Kızın benim yanımda. Onu da aldım, gidiyorum" demesiyle dünyası başına yıkılan Soylu, vakit kaybetmeden polis merkezine giderek şikayetçi oldu ancak kızı reşit olduğu için netice alamadı. Aynı gün M.K. eşi Büşra K.'ya da "Ben yola çıktım, gidiyorum. Haberin olsun" şeklinde mesaj attı.