Komşusunun kızını alıp kaçtı, geriye gözü yaşlı 2 kadın kaldı
Kocaeli'de 28 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası M.K., komşusunun 18 yaşındaki kızını da yanına alarak kayıplara karıştı. 5 Aralık'ta M.K. eşi Büşra K.'ya "Ben yola çıktım, gidiyorum. Haberin olsun" şeklinde mesaj attı, genç kızın annesi Emine Soylu'ya ise "Kızın benim yanımda. Onu da aldım, gidiyorum" dedi. Üniversite sınavına hazırlanan ve veteriner hekim olmak isteyen kızına kavuşacağı günü bekleyen acılı anne, gözyaşlarıyla yardım çığlığında bulundu.
Kocaeli'de 28 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası M.K., komşusunun 18 yaşındaki kızını da yanına alarak kayıplara karıştı. 5 Aralık'ta M.K. eşi Büşra K.'ya "Ben yola çıktım, gidiyorum. Haberin olsun" şeklinde mesaj attı, genç kızın annesi Emine Soylu'ya ise "Kızın benim yanımda. Onu da aldım, gidiyorum" dedi. Üniversite sınavına hazırlanan ve veteriner hekim olmak isteyen kızına kavuşacağı günü bekleyen acılı anne, gözyaşlarıyla yardım çığlığında bulundu.
Çukurbağ Mahallesi'ndeki apartmanda 2 kızıyla birlikte yaşamını sürdüren Emine Soylu'nun ve üst kat komşusu 2 çocuk annesi Büşra K.'nın hayatları 5 Aralık'ta adeta kabusa döndü. Üniversite sınavına hazırlanan 18 yaşındaki kızı M.Ö.'nün son günlerde hareketlerinden şüphelenen Soylu, bir süre davranışlarını gözlemledi.
Soylu, dershanedeki öğretmenlerin de "M.Ö.'de dikkat eksikliği olabilir" uyarısının ardından kızını psikoloğa götürdü. Yapılan testlerde genç kıza "dürtüsellik" teşhisi konuldu. Bunun üzerine kızını psikiyatriye götürmeye karar veren Emine Soylu, 5 Aralık'ta üst kat komşusu Büşra K.'nın eşi M.K.'dan bir telefon çağrısı aldı. M.K.'nın "Kızın benim yanımda. Onu da aldım, gidiyorum" demesiyle dünyası başına yıkılan Soylu, vakit kaybetmeden polis merkezine giderek şikayetçi oldu ancak kızı reşit olduğu için netice alamadı. Aynı gün M.K. eşi Büşra K.'ya da "Ben yola çıktım, gidiyorum. Haberin olsun" şeklinde mesaj attı.
Pes etmeyen anne hukuk mücadelesi başlattı. Emine Soylu, kızının mantıklı kararlar alamadığı gerekçesiyle vesayet davası açtı. M.Ö.'nün eve dönmesi ve eğitimine devam etmesi için yardım bekleyen anne, günlerdir kızının odasında oyuncaklarına sarılıp, ders notlarına bakarak gözyaşı döküyor. 2 çocuğu ile babasının yanına sığınan Büşra K. ise M.K.'dan boşanmak istiyor.