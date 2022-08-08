Komşusunun boğazını keserek öldürmüştü! Vahşetin ayrıntıları ortaya çıktı
ZONGULDAK'ta tartıştığı komşularına baltayla saldırarak bir kişinin ölümüne bir kişinin de yaralanmasına neden olan zanlı tutuklandı. Vahşetin ayrıntıları ise ortaya çıktı.
Baltayla saldırdı
Edinilen bilgiye göre Devrek ilçesinde Mert Serkan Lülleci'nin (24) apartmandaki komşuları Hacer Alkan ve eşi Aydın Alkan'a baltayla saldırmasının ayrıntıları ortaya çıktı. Apartmanda yaşanan gürültü konusundan dolayı daha önce aralarında husumet bulunan komşularına saldıran Mert Serkan Lülleci; Hacer Alkan'ın ölümüne, eşi Aydın Alkan'ın ise ağır yaralanmasına sebep oldu.
Olay sonrası kaçan ancak ailesine ait başka bir ikamette kıskıvrak yakalanan zanlı Mert Serkan Lülleci'nin psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından Devrek Adliyesi'ne çıkartılan zanlı, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Cinayet sonrası polise baltayla direndi
Olay sonrası firar eden Mert Serkan Lülleci ekiplerce her yerde arandı. İlçenin giriş ve çıkışlarını tutan ekipler, katil zanlısının evini aradı. Ekiplerin takibi sonucu saklandığı yerde yakalanan zanlı, polis ekiplerine baltayla direndi. Yakalanarak gözaltına alınan zanlı, ifadesi alınmak üzere Devrek Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Eşinin tabutu başında gözyaşı döktü
Saldırıda başının çeşitli yerlerinden yaralanan Aydın Alkan, tedavisinin ardından eşinin cenaze törenine katılmak üzere Devrek ilçesine geldi. Eşinin terzilik yaptığı işyerinin önünde bekleyen Alkan, “Benim canım gitti” diyerek feryat etti. İlçe halkı da işyerinin önünde bekleyişini sürdürdü.