Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları Ödülleri’nden seçme fotoğraflar
Comedy Wildlife Photography Awards (Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları Ödülleri) için adaylar belli oluyor. Bu yıl altıncısı düzenlenecek ve başvuruları 30 Haziran'a kadar devam eden yarışmadan bazı seçme fotoğraflar yayınlandı.
Kendileri de birer profesyonel fotoğrafçı olan Paul Joynson-Hicks ve Tom Sullam, bu sene altıncısını düzenledikleri yarışmayla vahşi yaşamın ve doğal ortamların korunmasına katkıda bulunmayı hedefliyor. Sullam, yaptığı açıklamada, "Bu sene gelen fotoğraflar özellikle etkili. Şimdiden bu kadar güçlü aday olduğu için heyecanlıyız" dedi.
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Estonya’daki bu karaca, arkadaşına dil uzatıyor. (Alvin Tarkmees)
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Kanada’daki bu baykuş, yorucu bir gece geçirmişe benziyor. (Anthony Bucci)
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ABD Kaliforniya’daki su samuru, kendi yaptığı şakaya gülüyor gibi... (David DesRochers)
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