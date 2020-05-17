Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları Ödülleri’nden seçme fotoğraflar

Kendileri de birer profesyonel fotoğrafçı olan Paul Joynson-Hicks ve Tom Sullam, bu sene altıncısını düzenledikleri yarışmayla vahşi yaşamın ve doğal ortamların korunmasına katkıda bulunmayı hedefliyor. Sullam, yaptığı açıklamada, "Bu sene gelen fotoğraflar özellikle etkili. Şimdiden bu kadar güçlü aday olduğu için heyecanlıyız" dedi.