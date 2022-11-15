Kombiyi açmadan mutlaka kontrol edin! Faturayı ikiye katlıyor, kimse bilmiyor

Birçok insan doğal gaz faturasının daha geç gelmesi için kombiyi açmayı erteliyor. Ancak artan soğuklar ile birlikte açılan kombilerin bakımına dikkat etmek ve doğal gaz faturasını düşürmek için uygun yolları izlemek faturalarınızın çok daha düşük gelmesini sağlayabilir.