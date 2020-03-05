Komandolar Suriye'ye dualarla gönderildi duygusal anlar

Rabbim ayaklarına taş değdirmesin

Uğurlama töreninde çok duygulandıklarını söyleyen asker aileleri ise kahramanlarını güzel bir göreve gönderdiklerini belirerek, “Güzel bir görev, keşke bize de nasip olsa. Allah askerlerimizin yardımcısı olsun. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin” ifadelerini kullandı.