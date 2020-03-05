Komandolar Suriye'ye dualarla gönderildi duygusal anlar
VAN Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görevli kahraman komandolar, Suriye’de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı’na destek vermek için dualarla gönderildi.
Van İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen uğurlama tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. İdlib'e giden kahraman komandolardan biri yaptığı komuşmada "Ülkemiz ve milletimiz adına savaşıp geleceğiz. İnanıyoruz, cesuruz, güçlüyüz" ifadeleriyle dosta güven düşmana korku verdi.
Rabbim ayaklarına taş değdirmesin
Uğurlama töreninde çok duygulandıklarını söyleyen asker aileleri ise kahramanlarını güzel bir göreve gönderdiklerini belirerek, “Güzel bir görev, keşke bize de nasip olsa. Allah askerlerimizin yardımcısı olsun. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin” ifadelerini kullandı.
Kurbanlarla uğurlandılar
Yapılan konuşmanın ardından kahraman komandolar, kurban kesilerek ve Van İl Müftüsü Ömer Keskin’in yaptırdığı dualar eşliğinde aileleriyle vedalaşıp Suriye’ye gitmek üzere Van’dan uğurlandı.