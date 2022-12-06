Komando Binbaşı şehit düştü! Acı haber ailesini yıktı
Pençe Kilit operasyonuna katılan Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu. acı haber Adana'daki ailesine ulaştı...
Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu.
Yayınlanma: 22:45 - 05 Aralık 2022 Güncellenme: 23:10 - 05 Aralık 2022
Irak’ın kuzeyindeki Zap Vadisi ile Hakkari Çukurca’nın karşısında yer alan Avaşin-Basyan bölgelerinde 17 Nisan’da başlatılan hava destekli Pençe-Kilit operasyonu bölgesinden acı haber geldi. Bugün, teröristlerin önceden döşediği el yapımı patlayıcı infilak etti. Terör saldırısında Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu.
Terör saldırısında Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu. Saldırıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi: “Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 05 Aralık 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden döşenen El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit olmuştur."
Şehit Binbaşı Mehmet Duman’ın (41) şehadet haberi Adana’nın Ceyhan ilçesinde oturan Aysel-Ali Duman çiftine, Çukurova ilçesinde oturan eşi Beyhan Duman’a askeri yetkililer tarafından verildi.
Şehidin evi ve baba evine Türk bayrakları asıldı. Acı haberi alan yakınları, taziye için şehidin evine ve baba evine akın etti.