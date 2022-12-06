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Komando Binbaşı şehit düştü! Acı haber ailesini yıktı

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Komando Binbaşı şehit düştü! Acı haber ailesini yıktı

Pençe Kilit operasyonuna katılan Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu. acı haber Adana'daki ailesine ulaştı...

Komando Binbaşı şehit düştü! Acı haber ailesini yıktı

Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu.

Yayınlanma: 22:45 - 05 Aralık 2022 Güncellenme: 23:10 - 05 Aralık 2022



Irak’ın kuzeyindeki Zap Vadisi ile Hakkari Çukurca’nın karşısında yer alan Avaşin-Basyan bölgelerinde 17 Nisan’da başlatılan hava destekli Pençe-Kilit operasyonu bölgesinden acı haber geldi. Bugün, teröristlerin önceden döşediği el yapımı patlayıcı infilak etti. Terör saldırısında Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu. 

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Komando Binbaşı şehit düştü! Acı haber ailesini yıktı

Terör saldırısında Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu. Saldırıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi: “Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 05 Aralık 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden döşenen El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit olmuştur."

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Komando Binbaşı şehit düştü! Acı haber ailesini yıktı

Şehit Binbaşı Mehmet Duman’ın (41) şehadet haberi Adana’nın Ceyhan ilçesinde oturan Aysel-Ali Duman çiftine, Çukurova ilçesinde oturan eşi Beyhan Duman’a askeri yetkililer tarafından verildi.

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Komando Binbaşı şehit düştü! Acı haber ailesini yıktı

 Şehidin evi ve baba evine Türk bayrakları asıldı. Acı haberi alan yakınları, taziye için şehidin evine ve baba evine akın etti.

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