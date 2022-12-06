Komando Binbaşı şehit düştü! Acı haber ailesini yıktı

Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu.

Yayınlanma: 22:45 - 05 Aralık 2022 Güncellenme: 23:10 - 05 Aralık 2022





Irak’ın kuzeyindeki Zap Vadisi ile Hakkari Çukurca’nın karşısında yer alan Avaşin-Basyan bölgelerinde 17 Nisan’da başlatılan hava destekli Pençe-Kilit operasyonu bölgesinden acı haber geldi. Bugün, teröristlerin önceden döşediği el yapımı patlayıcı infilak etti. Terör saldırısında Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu.