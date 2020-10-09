Kokusu gitti tadı kaldı Elazığ'da balık ve kılçığından makarna madalya getirdi
ELAZIĞ'da 3 öğretim üyesinin yaptığı ve bronz madalya kazandıran projede balık ve kılçık tozundan üretilen makarna ezberleri bozdu.
Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Emir Çoban ve Doç. Dr. Mehmet Zülfü Çoban çifti ile Yaşar Üniversitesi Öğretim üyesi Eylem Ezgi Fadıloğlu farklı bir projeye imza attı.
Her kesim tarafından sevilerek tüketilen makarna üzerinden giden 3 öğretim üyesi, balık eti ve kılçığı tozu ile zenginleştirilmiş glutenli- glutensiz makarna üretti.
Bu sayede kokusu giden lezzeti kalan balıklı makarna, diğer makarnalardan farklı olarak protein, vitamin, minerallerle açısında daha zengin hale getirildi.
Gümüş madalya kazandı
Bu sayede balık sevmeyenler bu makarna ile balıkta bulunan vitaminlerden mahrum kalmamasının da hedeflendiği aktarıldı. Ayrıca gerek makarna gerekse su ürünleri işleme sektörünün ürün yelpazesinin genişletilmesine katkı sunan çalışma için ulusal ve uluslararası patent başvurusu yaptı ve TEKNOFEST’te de gümüş madalyaya layık görüldü.