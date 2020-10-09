Kokusu gitti tadı kaldı Elazığ'da balık ve kılçığından makarna madalya getirdi

Gümüş madalya kazandı

Bu sayede balık sevmeyenler bu makarna ile balıkta bulunan vitaminlerden mahrum kalmamasının da hedeflendiği aktarıldı. Ayrıca gerek makarna gerekse su ürünleri işleme sektörünün ürün yelpazesinin genişletilmesine katkı sunan çalışma için ulusal ve uluslararası patent başvurusu yaptı ve TEKNOFEST’te de gümüş madalyaya layık görüldü.