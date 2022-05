Kocasıyla gittiği akşam yemeğinde ruh eşini buldu, evliliğini bitirdi!

Avustralya'nın Sidney şehrinde yaşayan Amanda Trenfield, kocasıyla bir akşam yemeği için gittiği mekanda başına geleceklerin tüm hayatını değiştireceğinden habersizdi. Trenfield, yıllarını iki çocuğuna, eşine ve biraz daha güzel bir yaşam için kariyerine adamıştı ancak o akşam yemeği bütün hayatını değiştirdi. Yaşadıklarını, "When A Soulmate Says No" (Bir Ruh Eşi Hayır Dediğinde) adlı kitabında anlatan Amanda, kocasıyla gittiği mekanda 'ruh eşi'yle karşılaştığını söylüyor.