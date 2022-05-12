Kocasıyla gittiği akşam yemeğinde ruh eşini buldu, evliliğini bitirdi!
Kocasıyla gittiği bir akşam yemeğinde ruh eşini bulduğunu idda eden, iki çocuk annesi kadın aldığı kararla duyanları şaşkına çevirdi. O gece yaşananlar ile kitap yazdı.
Avustralya'nın Sidney şehrinde yaşayan Amanda Trenfield, kocasıyla bir akşam yemeği için gittiği mekanda başına geleceklerin tüm hayatını değiştireceğinden habersizdi. Trenfield, yıllarını iki çocuğuna, eşine ve biraz daha güzel bir yaşam için kariyerine adamıştı ancak o akşam yemeği bütün hayatını değiştirdi. Yaşadıklarını, "When A Soulmate Says No" (Bir Ruh Eşi Hayır Dediğinde) adlı kitabında anlatan Amanda, kocasıyla gittiği mekanda 'ruh eşi'yle karşılaştığını söylüyor.
Trienfield yaşadığı karşılaşmayı, "Koltuğuma yerleşirken yukarı baktım ve hemen nefesim kesildi. Gözlerimiz buluştuğunda, sohbetten daha derine inen bir aşinalık vardı. Bu gözler daha önce hiç böyle kilitlenmemişti. Adı Jason'dı" sözleriyle anlattı. Jason ile daha önce tanışmamışlardı fakat onu gördüğü anda hemen bir çekim hissettiğini, kısa bir süre sonra da onunla konuşmaya başladıklarını söyledi.
'Seni tekrar görmem gerek'
Amanda Trenfield, gizemli Jason'a olan ilgisinin saatler geçtikçe yoğunlaştığını anlatırken, o gece Jason'ın kulağına, "Bu daha bitmedi, seni tekrar görmem gerek" dediğini söyledi.
Trenfield kitabında Jason'la yaşadığı deneyimi ise şöyle anlattı:
"Kalbimde, ruhumda, varlığımın her hücresinde derinden değiştiğimi biliyordum. Jason'la yaşadığım bağ, tarif edilmesi imkansız bir seviyedeydi. Kesin olarak bildiğim tek şey hiç beklenmedik bir yerde, en olağandışı koşullar altında bu karşılaşmanın hayatımı dramatik bir şekilde değiştirdiği."