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Kocasının kadınla ifşası çıktı Kibariye Ali Küçükbalçık açıklamasıyla şok etti

Kocasının kadınla ifşası çıktı Kibariye Ali Küçükbalçık açıklamasıyla şok etti

Bir süredir çektiği maddi sıkıntılarla gündeme gelen Kibariye, bu kez Ali Küçükbalçık'ın ortaya çıkan görüntüleriyle ilgili gündeme geldi.

Kocasının kadınla ifşası çıktı Kibariye Ali Küçükbalçık açıklamasıyla şok etti

Sık sık eşi Ali Küçükbalçık'ın ihanet haberleri ile gündeme gelen Kibariye'nin geçtiğimiz günlerde parasal sıkıntıya düştüğü haberleri çıkmıştı. Borçları yüzünden başı derde giren Kibariye'nin kapısına alacaklıların dayandığı haberi yapılmıştı.

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Kocasının kadınla ifşası çıktı Kibariye Ali Küçükbalçık açıklamasıyla şok etti

Kibariye'nin Bodrum Gündoğan'daki villasına alacaklıların el koyup yerleştiği söylenmişti. Polis ekiplerine yapılan şikayetler sonucu evin boşaltıldığı ileri sürülmüştü. Kibariye'nin villaya 5 milyon TL fiyat biçtiği iddia edilmişti.

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Kocasının kadınla ifşası çıktı Kibariye Ali Küçükbalçık açıklamasıyla şok etti

60 yaşındaki usta sanatçı, bu kez eşi Küçükbalçık'ın ortaya çıkan görüntüleriyle olay oldu. 

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Kocasının kadınla ifşası çıktı Kibariye Ali Küçükbalçık açıklamasıyla şok etti

Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık'ın geçtiğimiz günlerde tatil yaptığı otelde bir kadınla el ele yürürken görüntüleri gün yüzüne çıktı. 

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