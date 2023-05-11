Kocasının çantasına takip cihazı koyup adım adım takip etti! Avukatın ofisini bastı
Kadın Ukraynalı, kocası ABD'li... Amerikalı adamla Ukraynalı kadının evliliği kıskançlık nedeniyle krize girince yaşananlar film sahnelerini aratmadı. Amerikalı koca, 3 yıllık karısının kıskançlıklarından bıkınca boşanmak istedi. Bunu duyunca deliye dönen kadın, kocasının çantasına gizli takip cihazı yerleştirip adım adım takip etmeye başladı. Takip bir avukatlık ofisinde baskınla son buldu.
Türkiye'de yaşayan Amerikalı Chris, Ukraynalı eşi Angelena'dan boşanmak isteyince iddiaya göre kadın, kocasının çantasına takip cihazı koydu. Cihaz, boşanma avukatının ofisinde sinyal verdi. Ukraynalı kadın ofisi bastı. Avukatın şikayetçi olması üzerine, mahkeme, ofis basan kadına tehdit suçundan adli para cezası verdi.
Amerikalı Chris ile Ukraynalı Angelena 3 yıllık evliydi. İddiaya göre Chris, Angelena'nın kıskançlığı nedeniyle boşanmak istedi. Bunun için de boşanma avukatının yolunu tuttu.
Ukraynalı Angelena, eşinin çantasına iddiaya göre konum Takip Cihazı yerleştirdi. Cihazı fark eden Chris hemen hukuk bürosuna giderek bu cihazı avukatına teslim etti.
Konum takip cihazından Chris'in burada olduğunu gören Angelena avukatın ofisini bastı ve cihazı istedi. Avukat Aylin Esra Eren, yaşananları şöyle anlattı: