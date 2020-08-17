Kocasını öldüren Rus kadın kanını içip cesediyle cinsel ilişkiye girdi
Aldatıldığını öğrenen 36 yaşındaki Rus kadın eşini öldürüp kanını içti uzuvlarını farelere verdi. Kadının eşini öldürdükten sonra cinsel ilişkiye girmesi ise dehşete düşürdü.
RUSYA’nın Petersburg şehrinde yaşayan 36 yaşındaki Marina Kokhal isimli kadın, genç bir kadınla ilişkisi olduğunu öğrendiği kocası Alexander Yushko’yu önce bıçaklayarak öldürdü, kanını içtikten sonra adamın parmaklarını farelere yedirdi. Kıskançlıktan gözü dönmüş kadın, daha sonra kocasının cansız bedeniyle cinsel ilişkiye girdi.
Polis Marina’nın kocasının genç bir kadınla ilişki yaşadığını ve kocasının ilişki yaşadığı kadına evlerinin yakınında bir daire kiraladığını öğrenince kıskançlık krizine girip kocasını öldürdüğünü söyledi.
Marina, ise verdiği ifadede kocasının aşırı derecede uyuşturucu aldığını ve bu yüzden öldüğünü, kocasının cansız bedenini görünce hayranlarının öldüğünü öğrenmemesi için kocasının cesedini parçalara ayırdığını söyledi.
Rapçi olan Alexander’ın ise uyuşturucudan öldüğüne dair kanıt bulunamadı.