Kocam karpuz alsaydı evden kaçmazdım ATV Esra Erol'da şaşırtan sözler!

Müge Anlı ile birlikte ekranların sevilen bir diğer programı olan Esra Erol'da da yine herkesi şaşırtan olaylar yaşandı. Mehmet Tunçbilek, evden kaçan 15 yıllık hayat arkadaşı 2 çocuk annesi Makbule Tunçbilek'i bulup boşanmak için Esra Erol'a katıldı. Akrabamız dedikleri Bayram isimli bir şahıs hayatlarına girene kadar bir problem yaşamadıklarını söyleyen Mehmet, eşinin Bayram'la kaçtığını iddia etti.