Kocam karpuz alsaydı evden kaçmazdım ATV Esra Erol'da şaşırtan sözler!
ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da Mehmet Tunçbilek'in eşi Makbule Tunçbilek'in canlı yayındaki itirafları erkan başındaki herkesi dehşete düşürdü.
ATV'de yayınlanan Esra Erol'un programına 15 yıllık eşi Makbule Tunçbilek'i bulmak için katılan Mehmet Tunçbilek, eşinin bir kilo et karşılığında akrabasına kaçtığını iddia etti. Eşi Makbule Tunçbilek ise çarpıcı açıklamalarda bulunarak, "Kocam 13 yıl önce bana karpuz alsaydı evden kaçmazdım" dedi. Akılalmaz olay sosyal medyada da gündem oldu.
Müge Anlı ile birlikte ekranların sevilen bir diğer programı olan Esra Erol'da da yine herkesi şaşırtan olaylar yaşandı. Mehmet Tunçbilek, evden kaçan 15 yıllık hayat arkadaşı 2 çocuk annesi Makbule Tunçbilek'i bulup boşanmak için Esra Erol'a katıldı. Akrabamız dedikleri Bayram isimli bir şahıs hayatlarına girene kadar bir problem yaşamadıklarını söyleyen Mehmet, eşinin Bayram'la kaçtığını iddia etti.
"Boşanıp gitseydi bana bu kadar koymazdı"
"Boşanıp gitseydi bana bu kadar koymazdı." diyen Mehmet'in söylediğine göre eşi Makbule, çocukların üzerine kapıyı kitleyip kaçmış. Kaçtıktan sonra da Mehmet'i arayarak "Ben Bayram'ı kaçırdım." demiş.
"Bir kilo etle onu kandırıp kaçırdı"
Kendisinin yanında birbirlerine samimi bir şekilde davrandıklarını dile getiren Mehmet, eşinin karpuz almadığı için evi terk ettiğini ve Bayram'ın da bir kilo etle onu kandırıp kaçırdığını iddia etti.