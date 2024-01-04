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Kocaeli'nde işadamına seyir halinde iken silahlı saldırı! Lüks aracı delik deşik oldu

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Kocaeli'nde işadamına seyir halinde iken silahlı saldırı! Lüks aracı delik deşik oldu

KOCAELİ’de bir iş adamının lüks otomobiline, seyir halindeki başka araçlardan defalarca ateş açıldı. İş adamı saldırıyı şans eseri yara almadan atlatırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli'nde işadamına seyir halinde iken silahlı saldırı! Lüks aracı delik deşik oldu

Kocaeli’de bir iş adamının lüks otomobiline, seyir halindeki başka araçlardan defalarca ateş açıldı. Olay, dün gece saatlerinde Körfez ilçesi İlimtepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş adamı Arda A. otomobiliyle seyir halindeyken, plakası öğrenilemeyen iki araç tarafından takip edilmeye başlandı. 

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Kocaeli'nde işadamına seyir halinde iken silahlı saldırı! Lüks aracı delik deşik oldu

Takip edildiğini fark eden Arda A. otomobiliyle kaçmaya çalıştı. Bir süre devam eden kovalamacanın ardından şüpheliler, iş adamının aracına defalarca ateş etti. 

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Kocaeli'nde işadamına seyir halinde iken silahlı saldırı! Lüks aracı delik deşik oldu

Şüpheliler kaçarken, Arda A. saldırıyı şans eseri yara almadan atlattı.

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Kocaeli'nde işadamına seyir halinde iken silahlı saldırı! Lüks aracı delik deşik oldu

112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

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