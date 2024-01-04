Kocaeli'nde işadamına seyir halinde iken silahlı saldırı! Lüks aracı delik deşik oldu

Kocaeli’de bir iş adamının lüks otomobiline, seyir halindeki başka araçlardan defalarca ateş açıldı. Olay, dün gece saatlerinde Körfez ilçesi İlimtepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş adamı Arda A. otomobiliyle seyir halindeyken, plakası öğrenilemeyen iki araç tarafından takip edilmeye başlandı.