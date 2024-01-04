Kocaeli'nde işadamına seyir halinde iken silahlı saldırı! Lüks aracı delik deşik oldu
KOCAELİ’de bir iş adamının lüks otomobiline, seyir halindeki başka araçlardan defalarca ateş açıldı. İş adamı saldırıyı şans eseri yara almadan atlatırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Kocaeli’de bir iş adamının lüks otomobiline, seyir halindeki başka araçlardan defalarca ateş açıldı. Olay, dün gece saatlerinde Körfez ilçesi İlimtepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş adamı Arda A. otomobiliyle seyir halindeyken, plakası öğrenilemeyen iki araç tarafından takip edilmeye başlandı.
Takip edildiğini fark eden Arda A. otomobiliyle kaçmaya çalıştı. Bir süre devam eden kovalamacanın ardından şüpheliler, iş adamının aracına defalarca ateş etti.
Şüpheliler kaçarken, Arda A. saldırıyı şans eseri yara almadan atlattı.
112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.