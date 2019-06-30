Kocaeli'nde başlayan kovalamaca İstanbul'da sona erdi
Demirören Haber Ajansı
KOCAELİ'nde uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen bir kişi ile polis arasında nefes kesen bir kovalamaca yaşandı. Ekipler kaçan aracı arkadan çarparak durdurdu. Şüpheli, polis ekiplerine silah çekince bacağından vurularak yakalandı. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.
KOCAELİ ekipleri uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen bir kişiyi takibe aldı. Polis ekipleri şüpheliyi bacağından vurarak yakaladı.
18
Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli, kaçmaya başladı. Kocaeli'nde başlayan kovalamaca İstanbul Sancaktepe'de son buldu.
28
Polis ekipleri kaçan araca arkadan çarptı. Şüpheli yaya olarak kaçmak istedi ve polis ekiplerine silah çekti.
38
Polis ekipleri şüpheliyi bacağından vurarak yakaladı. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.
48