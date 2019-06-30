Kocaeli'nde başlayan kovalamaca İstanbul'da sona erdi

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Kocaeli'nde başlayan kovalamaca İstanbul'da sona erdi

KOCAELİ'nde uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen bir kişi ile polis arasında nefes kesen bir kovalamaca yaşandı. Ekipler kaçan aracı arkadan çarparak durdurdu. Şüpheli, polis ekiplerine silah çekince bacağından vurularak yakalandı. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

Kocaeli'nde başlayan kovalamaca İstanbul'da sona erdi - Sayfa 1

KOCAELİ ekipleri uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen bir kişiyi takibe aldı. Polis ekipleri şüpheliyi bacağından vurarak yakaladı.

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Kocaeli'nde başlayan kovalamaca İstanbul'da sona erdi - Sayfa 2

Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli, kaçmaya başladı. Kocaeli'nde başlayan kovalamaca İstanbul Sancaktepe'de son buldu.

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Kocaeli'nde başlayan kovalamaca İstanbul'da sona erdi - Sayfa 3

Polis ekipleri kaçan araca arkadan çarptı. Şüpheli yaya olarak kaçmak istedi ve polis ekiplerine silah çekti.

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Kocaeli'nde başlayan kovalamaca İstanbul'da sona erdi - Sayfa 4

Polis ekipleri şüpheliyi bacağından vurarak yakaladı. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

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