Kocaeli'deki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı! Binanın üçüncü katı adeta yok oldu o anlar kamerada
KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde 2’si ağır 5 kişinin yaralandığı doğal gaz patlamasının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde patlama anıyla beraber binanın alev topuna döndüğü, o anda sokak hayvanlarının ve insanların endişe içerisinde koşuşturma anları görüldü.
Yangın, saat 20.30 sıralarında Gölcük ilçesi, Kavaklı Mahallesi, 100. Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın 3. katında meydana gelmiş, 2’si ağır 5 kişi yaralanmıştı
Patlamanın etkisiyle binanın yarısı adeta yok olurken çevresindeki bazı binaların ve arabaların da camları patlamıştı. 2 ağır yaralının anne - oğul olan Hanım A. (65) ve Mikdat Ç. (41) olduğu öğrenildi. Sağlık ekiplerince önce Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılan 2 ağır yaralı, ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Patlamadan ötürü, doğal gaz patlaması yaşanan bina ve bitişiğindeki binada yaşayan vatandaşlar tahliye edildi. Bölgede uzun bir süre elektrik kesintisi de meydana geldi.
Patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı
Öte yandan, patlama anının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde patlama anıyla beraber binanın alev topuna döndüğü o andaki sokak hayvanlarının ve insanların endişe içerisinde koşuşturma anları görüldü.