Kocaeli'deki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı! Binanın üçüncü katı adeta yok oldu o anlar kamerada

Patlamanın etkisiyle binanın yarısı adeta yok olurken çevresindeki bazı binaların ve arabaların da camları patlamıştı. 2 ağır yaralının anne - oğul olan Hanım A. (65) ve Mikdat Ç. (41) olduğu öğrenildi. Sağlık ekiplerince önce Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılan 2 ağır yaralı, ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.