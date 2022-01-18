Kocaeli'de zilini çaldığı dairenin kapısı açılır açılmaz içeri daldı! Ev sahibi korkudan çığlık attı
KOCAELİ'nin Derince ilçesinde akdi dengesi yerinde olmadığı öne sürülen kişi, zilini çaldığı daireye kapı açılır açılmaz girdi. Paniğe kapılan kadın çığlık atarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün Derince ilçesi, Yavuz Sultan Mahallesi, Barbaros Caddesi'nde meydana geldi. Akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen kişi, girdiği apartmanın içerisinde bir süre dolaştı.
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Daha sonra ikinci kattaki bir dairenin kapısını çaldı. Ev sahibi kadın kapıyı açınca, bu kişi hızlıca eve girdi. Paniğe kapılan kadın, çığlık attı.
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Daha sonra daireden çıkan bu kişi, bir süre bekleyip apartmandan ayrıldı. Ev sahibi şikayetçi olmazken, olay anı apartmandaki güvenlik kamerasına yansıdı.
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