Kocaeli'de yatak odasından gelen seslere koştu! Sonu korkunç bitti: Kapıyı açtığımda pantolonu inikti
KOCAELİ'de yatak odasından gelen sesleri duyan 24 yaşındaki Osman Karatoprak içeri girince olanlar oldu.
Olay, 14 Ocak sabahı, Gölcük ilçesi Yeni Mahalle'deki apartmanın giriş katında meydana geldi. Tersane işçisi Osman Karatoprak, eve hırsızlık amacıyla giren Murat Yarar'ı (36) çıkan arbedede bıçakladı.
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Evden kaçan Yarar, yaklaşık 100 metre sonra yere yığıldı.
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Osman Karatoprak çevredekilerden yardım istedi.
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İhbar üzerine gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılan Murat Yarar, yaşamını yitirdi.
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