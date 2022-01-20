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Kocaeli'de yatak odasından gelen seslere koştu! Sonu korkunç bitti: Kapıyı açtığımda pantolonu inikti

Demirören Haber Ajansı
Kocaeli'de yatak odasından gelen seslere koştu! Sonu korkunç bitti: Kapıyı açtığımda pantolonu inikti

KOCAELİ'de yatak odasından gelen sesleri duyan 24 yaşındaki Osman Karatoprak içeri girince olanlar oldu.

Kocaeli'de yatak odasından gelen seslere koştu! Sonu korkunç bitti: Kapıyı açtığımda pantolonu inikti

Olay, 14 Ocak sabahı, Gölcük ilçesi Yeni Mahalle'deki apartmanın giriş katında meydana geldi. Tersane işçisi Osman Karatoprak, eve hırsızlık amacıyla giren Murat Yarar'ı (36) çıkan arbedede bıçakladı. 

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Kocaeli'de yatak odasından gelen seslere koştu! Sonu korkunç bitti: Kapıyı açtığımda pantolonu inikti

Evden kaçan Yarar, yaklaşık 100 metre sonra yere yığıldı. 

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Kocaeli'de yatak odasından gelen seslere koştu! Sonu korkunç bitti: Kapıyı açtığımda pantolonu inikti

Osman Karatoprak çevredekilerden yardım istedi. 

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Kocaeli'de yatak odasından gelen seslere koştu! Sonu korkunç bitti: Kapıyı açtığımda pantolonu inikti

İhbar üzerine gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılan Murat Yarar, yaşamını yitirdi. 

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