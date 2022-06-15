Kocaeli'de vahşet! Yeni doğan bebeğini 9 yerinden bıçakladı cani annenin cezası belli oldu

Pişman olduğunu söyleyen Merve T., “Bunu bile isteyek yapmış değilim. Bilinç dışı bu olayı gerçekleştirdim. Benim 3 tane daha evladım var. Adaletinize sığınıyorum, tahliye ve beraatimi istiyorum” dedi. Mahkeme heyeti, Merve T.’nin müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.