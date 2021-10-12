Kocaeli'de üniversite öğrencileri insansız 'uzay keşif aracı' üretti
Gebze Teknik Üniversitesinde (GTÜ) robotik alanda çalışmalar yürüten "Rover Takımı" öğrencileri, engebeli arazide ilerleyip nesnelere müdahale edebilen, karşılaştığı objelerden örnekler alıp analiz yapabilen insansız uzay keşif aracı prototipi üretti.
Yaklaşık 6 ayda tamamladıkları araçla bu yıl Polonya'da düzenlenen en prestijli uzay ve robotik yarışmalarından European Rover Challenge'a katılan öğrenciler, 60 takım arasından 11'inci oldu. Araç üzerindeki çalışmalarını sürdüren öğrenciler, gelecek sene ABD'de düzenlenecek University Rover Challenge yarışmasına katılarak daha iyi dereceler almayı hedefliyor.
Takım kaptanı ve Makine Mühendisliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Yunus Emre Eyüboğlu, AA muhabirine, ekibin geçen yıl robotik alanda çalışmalar yapmak ve yarışmalara katılmak amacıyla kurulduğunu anlattı. Takımda farklı disiplinlerden 35 üyenin yer aldığını belirten Eyüboğlu, elektronik, yazılım, mekanik, bilim ve tanıtım olmak üzere 5 alt ekibin bulunduğunu kaydetti.
Eyüboğlu, "rover" olarak bilinen keşif araçlarının farklı gezegenlerde bilimsel araştırma yapmak üzere tasarlanan araçlar olduğunu dile getirerek, kendilerinin de bu alanda düzenlenen yarışmalara katılmak için geçen yıl prototip üretim yaptıklarını anlattı.
Yaklaşık 6 ay içerisinde modellemesini yaptıkları aracın yürür sistemi olan insansız bir kara aracı olduğunu aktaran Eyüboğlu, "Üzerinde bulunan robot kolla nesneleri manipüle edebilen, daha sonra toprak örnekleri alıp inceleyebilen ve otonom sürüş yapabilen bir araç." dedi.