Kocaeli'de sıra dışı imam yaptıklarını duyanlar soluğu camide alıyor
KOCAELİ’nin Başiskele ilçesinde görev yapan imam Kadir Çelikiz, cami bahçesine lunapark kurdurunca, Kur’an kursuna gelen çocuk sayısı 30’dan 250’ye çıktı.
Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan Barbaros Mahallesi Merkez Camiinde imam olarak görev yapan, Kadir Çelikiz, çocukların camiye ve yaz aylarında düzenlenen Kur’an kurslarına ilgisini arttırmak için yaptığı çalışmalarla görenleri şaşırtıyor. Geçtiğimiz yıl başlattığı etkinlikleri bu yıl çeşitlendiren imam, karşılığını fazlasıyla aldı.
Diyanet işleri Başkanlığı tarafından “Camiler çocuk dolsun, ahlakı Kur’an olsun” sloganı ile her yaz çocuklar için her camide ücretsiz olarak açılan Kur’an kurslarından bulunduğu Barbaros Mahallesi Merkez Camii’nin İmam Hatibi Çelikiz, çocukların Kur’an kursuna ve camiye olan ilgisini arttırmak için yıllardır çeşitli etkinlikler düzenliyor.
Projesini bu yıl geliştirme kararı aldı: 10 yıldır görev yaptığı camide bölgede yaşayan çocukların camiye karşı olan ilgisinin çok az olduğunu görünce kursta öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunmaya başladı. Geçtiğimiz yıl yaptığı ikramlarla kurstaki öğrenci sayısının 30’dan 150’ye çıktığını gören Çelikiz, bu yıl da projesini geliştirme kararı aldı.
İmamın yaptıklarını duyan çocuklar, soluğu camide alıyor: Çelikiz, sponsorlar aracılığıyla her hafta cami bahçesinde çeşitli etkinlikler düzenliyor. Her Pazartesi günü kurstaki derslerin tamamlanmasının ardından çocuklar, cami bahçesinde tiyatro gösterimini izleme, kurulan oyun gruplarında oynama ve pamuk şeker ve patlamış mısır gibi çeşitli ikramlardan alma fırsatı buluyor.