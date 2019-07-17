Kocaeli'de sıra dışı imam yaptıklarını duyanlar soluğu camide alıyor

Diyanet işleri Başkanlığı tarafından “Camiler çocuk dolsun, ahlakı Kur’an olsun” sloganı ile her yaz çocuklar için her camide ücretsiz olarak açılan Kur’an kurslarından bulunduğu Barbaros Mahallesi Merkez Camii’nin İmam Hatibi Çelikiz, çocukların Kur’an kursuna ve camiye olan ilgisini arttırmak için yıllardır çeşitli etkinlikler düzenliyor.