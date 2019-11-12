Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan şahıs hastaneye ulaştı
KOCAELİ’nin Başiskele ilçesinde Bülent Y.’nin kullandığı otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Yaralı olduğu halde otomobiliyle hızla olay yerinden uzaklaşan Bülent Y., soluğu hastanede aldı. Polis kaçan saldırganları arıyor.
KOCAELİ’nin Başiskele ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken pompalı tüfekle açılan ateşte yaralanan şahıs, otomobili ile hastaneye giderek yardım istedi.
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Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Damlar Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde meydana gelen olayda; edinilen bilgilere göre, Bülent Y., 41 DN 115 plakalı otomobili ile seyir halindeyken bir anda yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.
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Pompalı tüfekle defalarca ateş açılan otomobilde yaralanan Bülent Y., yaralı halde aracı ile olay yerinden kaçtı.
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Yaralı halde ilerleyen Bülent Y., olay yerine yaklaşık 5 kilometre uzakta bulunan Kocaeli Devlet Hastanesi Başiskele Semt Polikliniğine giderek yardım istedi.
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