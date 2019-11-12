Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan şahıs hastaneye ulaştı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Damlar Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde meydana gelen olayda; edinilen bilgilere göre, Bülent Y., 41 DN 115 plakalı otomobili ile seyir halindeyken bir anda yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.