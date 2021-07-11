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Kocaeli'de pes dedirten olay! Genç kadın kabusu yaşadı şoka girdi ama o kaçtı!

Kocaeli'de pes dedirten olay! Genç kadın kabusu yaşadı şoka girdi ama o kaçtı!

KOCAELİ'de, yan yatan otomobilde sıkışan genç kadın uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı.

Kocaeli'de pes dedirten olay! Genç kadın kabusu yaşadı şoka girdi ama o kaçtı!

Kaza, gece saatlerinde İzmit ilçesi Miralay Mümtaz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 GR 2402 plakalı Renault marka otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken virajı alamayıp Mehmet T.’ye ait park halindeki Tofaş marka 06 MPJ 43 plakalı otomobile çarparak yan yattı.

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Kocaeli'de pes dedirten olay! Genç kadın kabusu yaşadı şoka girdi ama o kaçtı!

Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

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Kocaeli'de pes dedirten olay! Genç kadın kabusu yaşadı şoka girdi ama o kaçtı!

Yan yatan araçta bulunan Gülşah K., itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 

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Kocaeli'de pes dedirten olay! Genç kadın kabusu yaşadı şoka girdi ama o kaçtı!

Yan yatan araçta bulunan Gülşah K., itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 

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