Kocaeli'de kimyasal madde patladı! Binalar boşaltıldı büyük panik yaşandı

Kocaeli'de herkesin yüreklerini ağızlara getiren olay, Hacı Osman Mahallesi Özer Sokak’ta bulunan boş bir dükkanın 2’nci katında meydana geldi. İddiaya göre, dükkanda depolanan alüminyum fosfit ile suyun reaksiyona girmesi sonucu patlama meydana geldi.