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Kocaeli'de iki araç çarpıştı! Yaralı annenin feryatları yürek dağladı: Oğlunu aradı

İhlas Haber Ajansı
Kocaeli'de iki araç çarpıştı! Yaralı annenin feryatları yürek dağladı: Oğlunu aradı

TEM otoyolu Düzce geçişinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1’i çocuk 4 kişi yaralandı. Kazada yaralanan annenin feryatları yürek dağladı.

Kocaeli'de iki araç çarpıştı! Yaralı annenin feryatları yürek dağladı: Oğlunu aradı

Kaza, TEM otoyolu Düzce geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bolu’dan Sakarya istikametine seyir halinde olan Necmettin A. idaresindeki 34 BL 2266 plakalı Fiat marka otomobil, önünde seyir halinde olan Hüseyin U. yönetimindeki 34 UZN 19 plakalı Volvo marka otomobile çarptı.

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Kocaeli'de iki araç çarpıştı! Yaralı annenin feryatları yürek dağladı: Oğlunu aradı

Çarpışmanın etkisi ile direksiyon hakimiyetini kaybeden Necmettin A. idaresindeki otomobil, bariyerlere çarparak durabildi.

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Kocaeli'de iki araç çarpıştı! Yaralı annenin feryatları yürek dağladı: Oğlunu aradı

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. 

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Kocaeli'de iki araç çarpıştı! Yaralı annenin feryatları yürek dağladı: Oğlunu aradı

Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışarak yaralanan vatandaşları kurtarabilmek için çalışma başlattı. 

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