Kocaeli'de iki araç çarpıştı! Yaralı annenin feryatları yürek dağladı: Oğlunu aradı
TEM otoyolu Düzce geçişinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1’i çocuk 4 kişi yaralandı. Kazada yaralanan annenin feryatları yürek dağladı.
Kaza, TEM otoyolu Düzce geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bolu’dan Sakarya istikametine seyir halinde olan Necmettin A. idaresindeki 34 BL 2266 plakalı Fiat marka otomobil, önünde seyir halinde olan Hüseyin U. yönetimindeki 34 UZN 19 plakalı Volvo marka otomobile çarptı.
Çarpışmanın etkisi ile direksiyon hakimiyetini kaybeden Necmettin A. idaresindeki otomobil, bariyerlere çarparak durabildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışarak yaralanan vatandaşları kurtarabilmek için çalışma başlattı.