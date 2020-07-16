Kocaeli'de içine giren yılanı çıkarmak için çamaşır makinesini parçaladılar

Çamaşır suyu dökülünce saklandığı yerden çıktı

Makineyi tamamen söken ekipler, yine başarısız olunca makinenin içine çamaşır suyu döktü. Ekiplerin döktüğü çamaşır suyu kokusundan rahatsız olan yılan saklandığı yerden çıkınca itfaiye ekipleri yılanı tutarak makineden çıkardı. Çamaşır makinesinin parçalanmasına neden olan yılan, itfaiye ekiplerince alınarak başka bir alanda doğaya salındı.