Kocaeli'de hareketli dakikalar! Dur ihtarına uymadı, çarpıp kaçtığı polis yoğun bakıma alındı
KOCAELİ’nin Çayırova ilçesinde gerçekleştirilen trafik uygulamasında polisin "Dur" ihtarına uymayan araç sürücüsü, polis memuruna çarpıp kaçtı. Olayda polis memuru ağır yaralandı.
Olay, saat 22.30 civarında Kocaeli’nin Çayırova ilçesi, Özgürlük Mahallesi, Muammer Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri cadde üzerinde rutin trafik uygulaması gerçekleştirdi.
Uygulama sırasında sürücüsü öğrenilemeyen 34 DVP 390 plakalı hafif ticari araç, polisin "Dur" ihtarına uymadı. Bir anda hızlanan araç, önce trafik polisi Hıdır Canoluk’a, ardından polis aracına çarparak olay yerinden kaçtı.
Canoluk’un yaralandığını gören ekip arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı polis memuruna ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı
Ardından sedyeyle ambulansa alınan polis memuru, tedavi edilmek üzere Gebze’de özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan polis memuru, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.