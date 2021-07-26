Kocaeli'de feci kazada can pazarı! Lastik patladı sandı meğer...
KOCAELİ'de Kuzey Marmara Otoyolu’nda Kurban Bayramı tatilinden dönen ailenin içinde bulunduğu otomobil, kamyona çarptı. Kullanılmaz hale gelen otomobilden bulunan aileden 1’i ağır 5 kişi yaralandı.
Kaza, Kocaeli’nin Körfez ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kurban Bayramı tatili için gittikleri memleketleri Kilis’ten İstanbul’a dönen Mustafa E. idaresindeki 34 KE 3303 plakalı Ford marka otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Mustafa Yıldız yönetimindeki 37 AAB 024 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Kazada kullanılmaz hale gelen otomobil içerisine bulunan, aynı aileden Mustafa E., Yahya Nihat E., Zennüp, E., Kübra E., Furkan E. araç içerisinde sıkışarak yaralandı.
Jandarma personeli solunum yolu kapanan vatandaşı hayata döndürdü. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, kısa süre sonra olay yerine ulaşan jandarma ekipleri ve vatandaşlar tarafından erzak ve eşyaların bulunduğu bagajdan çıkartıldı.